Zihin Ve Beden İçin Fest İyi

STRESİ GERİDE BIRAKMA FIRSATI

Stres yükünden kurtulmak, doğayla yeniden bağlantı kurmak ve kendine daha yakından bakmak isteyenler için Zenin Well-Being Fest 2.0, Sweaty Betty ve SPX iş birliğiyle unutulmaz anlar yaşattı. İstanbul’un doğayla iç içe olan büyülü atmosferinde gerçekleşen festivalde yaklaşık 700 kişi, içsel yolculuklarının kapılarını araladı ve kendilerini yeniden keşfetme fırsatı yakaladı.

ETKİNLİKLERLE ZENGİNLEŞEN DENEYİM

Her saati dolu dolu geçen festival programında katılımcılar, ilgi alanlarına göre etkinlikleri deneyimleme fırsatı buldu. Her saat başı başlayan çeşitli atölye ve aktiviteler sayesinde, katılımcılar iyi yaşamın farklı yönleriyle tanışarak kendilerine zaman ayırma şansı elde etti.

UZMAN REHBERLİĞİNDE BEDEN-ZİHİN BÜTÜNLÜĞÜ

Festival süresince katılımcılar, meditasyon, nefes çalışmaları, ses terapisi, mindful hareket ve yoga gibi uygulamalı atölyelerin yanı sıra, alanında uzman isimlerin rehberliğindeki seminerler ve farkındalık çalışmalarıyla beden-zihin bütünlüğünü deneyimledi. Güne meditasyonla başlayıp, yarışmalar ve eğlenceli aktivitelerle devam eden programlar, açık havada içsel farkındalığı artırmanın yanı sıra sosyal etkileşimi de destekleyen bir festival deneyimi sundu.