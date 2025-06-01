Ziraat Bankası, 2025 Haziran Promosyonu

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Milyonlarca emeklinin beklediği 4.000 TL’lik bayram ikramiyesi ödemeleri, Mayıs ayı sonunda başladı ve 4 Haziran’a kadar devam ediyor. Bu süreçte gözler, Haziran ayındaki maaş promosyonlarına çevrildi. Ziraat Bankası, 1 Haziran itibarıyla emeklilere yönelik Haziran 2025 promosyon tutarlarını açıkladı.

Ziraat Bankası’nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, emekli maaşını üç yıl müddetle bankasından almayı taahhüt eden emeklilere maaş aralıklarına göre değişen tutarlarda ve 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılacak. Bu uygulama, önceki aylarda olduğu gibi Haziran ayında da sürecek. Bunun yanı sıra, emeklilere yönelik farklı kampanyaların olup olmayacağı ve ilerleyen dönemlerde promosyon tutarlarının güncellenip güncellenmeyeceği de merak ediliyor.

Sektör uzmanları, Temmuz ayında beklenen memur ve emekli maaş zamlarının ardından bankaların promosyon tutarlarında yeni bir güncelleme yapılabileceğini öngörüyor. Ziraat Bankası ve diğer bankaların 30 Haziran tarihine kadar emeklilere yönelik yeni fırsatlar sunmaları veya mevcut kampanyalarda değişiklik yapmaları durumunda, bilgilendirmelere yer verileceği tahmin ediliyor. Emeklilerin, promosyonlardan yararlanabilmeleri için bankaların güncel duyurularını ve kampanya şartlarını dikkatle takip etmeleri öneriliyor.