“Zirai Don Gıda Arzını Etkilemiyor”

KABİNE TOPLANTISI SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen bu toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tarım alanında son günlerde meydana gelen zararlara neden olan zirai don olaylarını değerlendirerek, “EKSİ 17 DERECEYİ BULAN ANİ SOĞUKLAR YAŞANDI” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine giderek daha fazla maruz kaldıklarını belirtti. “Son ağaç kesildiğinde, son nehir kirlendiğinde, son balık öldüğünde o zaman paranın yenmediğini anlayacaksınız” diye ekledi. Hava ve su kaynakları gibi tabiat unsurlarının hoyratça kullanılmasının sonuçlarına vurgu yaptı. “Bazen kuraklık, bazen sel, dolu ve zirai don gibi meteorolojik olaylarla iklim değişikliği kendini belli ediyor” diyerek, tarımsal üretimin en fazla etkilenen alanların başında geldiğini ifade etti.

TARIMDA HASAR VE RİSK ANALİZİ

Ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen don, kar yağışı ve dolu olaylarının bazen hava sıcaklığındaki ani düşüşler nedeniyle gerçekleştiğine dikkat çekti. Erdoğan, “Kimi yerlerde termometreler eksi 17 dereceyi gösterdi” ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın süreci yakından takip ettiğini belirtti. Ayrıca, “Her felaketi fırsata dönüştürmek isteyen habis zihniyet burada da boş durmadı” diyerek manipülasyonlara karşı uyarıda bulundu.

Stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurt içinde gıda arzının olumsuz bir risk taşımadığını söyledi. Bazı meyve çeşitlerinde, kayısı, üzüm ve elma gibi gruplarda hasar yaşandığına işaret etti. Bunun yanında “Bu olay bizlere Tarsim’in önemini tekrar hatırlatmıştır” dedi. Tarım Bakanlığı’nın, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan üreticilerin harcamalarını hasar oranında karşılamak için çalışmalara başladığını kaydetti. Erdoğan, “Hükümetimizin tüm imkanlarıyla bu zor günlerde çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olduğunun bilinmesini istiyorum” diyerek konunun yakın takipçisi olacaklarını vurguladı.