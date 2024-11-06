“Zirve Hedefi İçin Kararlı Olmalıyız”

MALMÖ MAÇI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR PEKİŞİYOR

Bronckhorst, Malmö ile oynayacakları karşılaşma öncesi kendine güvenlerinden bahsetti. “Kendimiz olursak herkesi yeneriz” ifadesiyle takımın potansiyeline dikkat çekiyor.

KAZANMA ARZUSU İLK DAKİKADAN GÖSTERİLMELİ

Cumartesi günü oynanacak maç için Bronckhorst, “Bir reaksiyon vermeliyiz” diyerek, mücadeleci ruhun önemini vurguluyor. “İlk dakikadan itibaren kazanma isteğini göstermeliyiz” diyerek, takımın maça nasıl bir motivasyonla çıkması gerektiğini belirtiyor.

Bronckhorst, Avrupa Ligi’nde ilerlemenin gerekliliğini dile getiriyor: “Yolumuza devam etmemiz gerek.” Bu ifadeler, takımın hedeflerine olan bağlılığını ortaya koyuyor.