FRANSA CUMHURBAŞKANI VE AVRUPA LİDERLERİNE YÖNELİK İDDİALAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği ziyarete ait görüntülerin ortaya çıkması, oldukça farklı bir tartışmayı tetikledi. Bu liderlerin uyuşturucu kullandığına dair bazı iddialar gündeme geldi.

ZAHAROVA’DAN SKANDAL AÇIKLAMALAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın paylaştığı görüntülerde Macron, Merz ve Starmer’ın bulunduğu anlar yer alıyor. Görüntülerde Macron’un masa üzerinde duran beyaz renkteki bir maddeyi eliyle sakladığı dikkat çekiyor. Zaharova, bu maddenin uyuşturucu olduğunu iddia ederek, “Avrupa’nın kaderi her anlamda bağımlılar tarafından belirleniyor” açıklamasında bulundu. 2022’de bir Batılı ülkenin büyükelçisine sorduğu bir soruyu da hatırlatarak, “Yıllardır kokain kullanan dengesiz uyuşturucu bağımlısı (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelensky’e nasıl silah temin edersiniz?” dediği ve gelen cevabı, “Bu, Avrupa Birliği için olağan bir şey. Birçok batılı ülke lideri bunu kullanıyor.” şeklinde aktardı.

DOĞRULAMA ÇALIŞMALARI VE GÖRÜNTÜLER

Zaharova’nın paylaştığı görüntüye dair doğrulama yapmak isteyen bazı sosyal medya hesapları, masa üzerindeki beyaz maddelerin peçete olabileceğine dikkat çekti. Bu durum, ortaya atılan iddiaların gerçekliğini sorgulayan tartışmalara yol açıyor.