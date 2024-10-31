Ziyaretçi Hedefi: 61 Milyon Güncellendi

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK TURİZM VERİLERİ AÇIKLANDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü çeyrek turizm verilerini paylaşırken, yıl sonu ziyaretçi hedefinin 61 milyon olarak yukarı yönlü revize edildiğini belirtti. Ersoy, eylül ayında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 6,2 artış olduğunu ifade etti. Yılın ilk 9 ayında ortalama kalış süresinin 10,6 geceleme ile kişi başı gecelik harcamanın ise 107 dolara ulaşmış olduğunu değerlendirdi. 2023 yılında bu harcama ilk 9 ay için 101 dolardı.

TURİZM GELİRİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan III. çeyrekte turizm geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar oldu. Bu gelirin yüzde 14,7’si yurt dışından gelen vatandaşlardan sağlandı. Seyahatlerini kişisel veya paket tur ile düzenleyen ziyaretçiler, bu çeyrekte 15 milyar 77 milyon 957 bin doları kişisel harcamalar ve 8 milyar 141 milyon 794 bin doları paket tur harcamaları şeklinde kullandı.

YURT DIŞI ZİYARETÇİ SAYISI ARTMIŞTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2024 yılı III. çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 artarak 23 milyon 206 bin 579 kişiye ulaştı. Bu ziyaretçilerin yüzde 12,2’sini, yani 2 milyon 835 bin 74 kişiyi, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluşturdu. Bu çeyrekte yapılan çıkışların gecelik ortalama harcaması 95 dolar olurken, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik harcaması 62 dolar oldu. Paket tur harcamalarının turizm geliri içindeki payı yüzde 35,1, yeme içme harcamalarının payı yüzde 17,9, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 10,9 olarak kaydedildi. Bir önceki yılın verileriyle kıyaslandığında paket tur harcamaları yüzde 18 artarken, yeme içme ve uluslararası ulaştırma harcamaları sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 7,6 azalma gösterdi.

ZİYARETÇİLERİN GELİŞ AMAÇLARI ÇEŞİTLİLİK GÖSTERİYOR

Ziyaretçiler, en çok “gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler” amacıyla ülkemizi tercih ediyor. İkinci sırada yüzde 19,4 ile “akraba ve arkadaş ziyareti” geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 4 oranı ile “alışveriş” yer alıyor. Yurt dışı ikamet eden vatandaşlar, ülkemize en fazla yüzde 69,6 ile “akraba ve arkadaş ziyareti” sebebiyle geliyor.

TURİZM GİDERLERİNDE AZALMA YAŞANDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere seyahat eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,5 azalarak 1 milyar 874 milyon 216 bin dolar oldu. Bununla birlikte, 1 milyar 517 milyon 780 bin doları kişisel harcamalar, 356 milyon 436 bin doları ise paket tur harcamaları olarak gerçekleşti. Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise önceki yıla göre yüzde 10,3 artarak 3 milyon 286 bin 105 kişi oldu. Bu grubun kişi başı ortalama harcaması 570 dolar şeklinde belirlendi.