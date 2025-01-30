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Spor

Ziyech, Al Duhail’e Transfer Oldu

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HAKIM ZİYECH’İN TRANSFERİ KATAR’A

Galatasaray ile yollarını ayıran Hakim Ziyech, artık Al Duhail forması giyecek. Katar kulübü, genç futbolcunun transferini bir video ile duyurdu. Ziyech, Galatasaray’daki kötü döneminin ardından kariyerine Katar’da devam etme kararı aldı.

RESMİ DUYURU YAPILDI

Al Duhail tarafından yapılan resmi açıklamada, “Al Duhail Spor Kulübü Yönetimi, Faslı uluslararası oyuncu Hakim Ziyech’in kendisine sunulan profesyonel teklifler yerine Al Duhail tarafından sunulan teklifi tercih etmesinin ardından futbol takımına katılmak üzere imzayı atmayı başardı” ifadelerine yer verildi.

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