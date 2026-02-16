Zonguldak’ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Mahsur Kaldı

ZONGULDAK’TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde yer alan bir özel şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından, içeride mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor. Gelik beldesinde bulunan maden ocağında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir göçük oluştu.

MAHSUR KALAN İŞÇİLER İÇİN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Aynı zamanda çalışma arkadaşlarının ihbarı doğrultusunda, bölgeye Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma timleri yönlendirildi. Kurtarma ekipleri, mahsur kalan işçilerin yardımına ulaşmak için harekete geçti.