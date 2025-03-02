Zorlu CEO’su Cem Köksal Serbest Bırakıldı

CEO CEM KÖKSAL GÖZALTINA ALINDI

Ramazan ayının kutlanmaması hakkında çalışanlarına mail attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesiyle ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Köksal, bu soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YURT DIŞI ÇIKIŞINA YASAK KONULDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köksal, nöbetçi savcılıkta ifade verdikten sonra adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne yönlendirildi. Hakimlik, Köksal’a yurt dışı çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakmasına karar verdi.

KÖKSAL’IN İFADESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Ahaber’de yer alan habere göre Cem Köksal’ın şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesi ortaya çıktı. Köksal, “Söz konusu mail, Ergün Güler’in yazmış olduğum maildir. Direkt Ergün beye göndermek üzere hazırlamıştım ancak sehven Ergün beyin kendi yaptığı paylaşımdaki tüm alıcılara gönderilmiş. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için diğer kullanıcılara da gitmiş oldu. Bunu fark ettim ve hızlıca şirketimizin bilgi işlemini arayarak mailin geri çekilmesini istedim” şeklinde konuştu.

MAİLİN İÇERİĞİ ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

Mesajın sosyal medyaya sızdığını fark ettiğini ifade eden Köksal, “Bu olayın yaşanması Ergün beyin kurumsallıktan uzak durarak şahsi düşüncelerini Vestel CEO’su adıyla atması üzerine eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Vermek istediğim mesajdan farklı bir yere çekilerek algı yapılmak istenmektedir. Yapılan yazışmalarda, din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan dikkat edilmesi gerekmektedir.” dedi.

İFADESİNDEKİ YANLIŞ ANLAMALARA DİKKAT ÇEKTİ

Geri çekme işlemleri olana kadar mailin birçok insana ulaştığını dile getiren Köksal, “Söz konusu mesajım Ergün beye eleştiri amaçlıydı, eleştirinin altındaki temel konu şirketimizin prosedürlerine uyumu hatırlatma konusuydu. Hangi özel gün veya bayramların kutlanacağı bellidir. Ergün bey yaptığı paylaşımı kişisel değil, Vestel CEO’su olarak yapmıştır. Oradaki eleştirim söz konusu paylaşımı kurumsal olarak yapması üzerineydi.” şeklinde belirtti.

RAHATSIZLIK HİSSETMİŞ OLABİLİRİM

Sosyal medyaya yansıdıktan sonra ciddi bir yanlış anlamanın yaşandığını ifade eden Köksal, “Bazı insanları rahatsız etmiş olabilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşanılan bu süreçten dolayı üzgünüm.” diye konuştu.

İSTİFA EDİP, AÇIKLAMA YAPILDI

Zorlu Holding Yönetim Kurulu, CEO Cem Köksal’ın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şirket sendikası, “Zorlu Holding’in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur.” şeklinde ifade etti.

OLAYIN GEÇMİŞİNE KISACA GÖZ ATILDIĞINDA

Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan’ın başlaması nedeniyle çalışanlarına e-posta gönderdi ve “Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum.” dedi. Güler’in bu e-postasına tepki gösteren Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, sızan mailinde Güler’i uyardı ve şu şekilde ifade etti: “Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil.” Bu mesajlaşma sosyal medyada yayıldı ve tepki çekti.