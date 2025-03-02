Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal İstifa Etti

RAMAZAN TEBRİĞİNE VERİLEN TEPKİ

Ramazan ayı dolayısıyla şirket çalışanlarına gönderilen tebrik mesajı konusunda sosyal medyada büyük yankı uyandıran Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal hakkında, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından Köksal görevinden istifa etme kararı aldı. İstifa açıklamasında, “Zorlu grubuna zarar vermemek için istifa ediyorum” ifadelerine yer verdi. “Zorlu Holding CEO’su olarak yürüttüğüm görevden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirmek istiyorum. Grup şirketlerimizden Vestel CEO’su çalışma arkadaşım Ergün Güler ile ilgili yazışmaların yanlışlıkla şirkete sızması sonrasında kamuoyunda başlayan tartışmaların, 28 yıldır görev yaptığım Zorlu Grubu’na zarar vermemesi için bu kararı aldım” diye belirtti.

ŞİRKET İÇİ AÇIKLAMALARI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal, şirket içerisinde dini bayramların kutlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla geniş yankı buldu. “Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var” sözleriyle konuya dair net bir tutum sergileyerek çeşitli tartışmalara yol açtı.

SOSYAL MEDYADAN BOYKOT ÇAĞRISI

Köksal’ın açıklamaları, özellikle sosyal medya ortamında ciddi tepkilerle karşılaştı. Kullanıcılar, bu sözleri “saygısızlık” olarak değerlendirdi ve Zorlu Holding’e ait markalara karşı boykot çağrıları yapmaya başladı. Tepkiler, kısa sürede geniş kitlelere ulaşıp şirketin kamuoyundaki imajını sorgulatmaya başladı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Savcılık, Köksal hakkında “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” (TCK md. 115) suçu çerçevesinde re’sen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Köksal, söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alındı. Köksal’ın ifadesinin alınması bekleniyor.