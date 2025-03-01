Zorlu Holding’de Ramazan Krizi: CEO Gerginliği

RAMAZAN TEBRİĞİ VE ÖNEMİ

Vestel CEO’su Ergün Güler, 28 Şubat 2025 tarihinde Ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla çalışanlarına bir mesaj gönderiyor. Bu mesajında, “Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum,” ifadelerini kullanıyor. Güler, Hz. Mevlana’nın sözlerini hatırlatarak, “Ramazan, bereket ve yaradana yakınlaşma ayıdır,” diyerek mesajını noktalıyor.

ŞİRKETTEN GELEN SERT CEVAP

Ancak Güler’in bu içten mesajı, Zorlu Holding’de beklenmedik bir tepkiyle karşılaşıyor. Holding CEO’su Cem Köksal, Güler’in mesajına tüm çalışanların erişim sağlayabileceği bir platformda yanıt veriyor ve “Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden sadece Şeker ve Kurban Bayramları var. Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var,” diyor. Köksal, Güler’i daha önce de uyardığını belirterek, “Lütfen bunun tekrarı olmasın,” diyerek uyarısını yineliyor.

YENİ CEO’NUN İLK KRİZİ

Cem Köksal, Haziran 2024’te Ömer Yüngül’ün emekliliğiyle Zorlu Holding CEO’luğu görevini devralıyor. Bu olay, Köksal’ın ilk büyük krizi olarak öne çıkıyor. Vestel’in tebrik mesajı üzerinden başlayan tartışmalar, Köksal’ın liderlik tarzını ve şirketin gelecekteki yönelimlerini sorgulatıyor. Şimdi gözler, Zorlu Holding’in Ramazan krizi için nasıl bir çözüm üreteceğine çevriliyor.