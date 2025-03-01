Zorlu Holding’de Ramazan Tebriği Krizi

ERGÜN GÜLER’DEN RAMAZAN TEBRİĞİ

Vestel CEO’su Ergün Güler, 28 Şubat 2025 tarihinde Ramazan ayının gelişini kutlamak amacıyla çalışanlarına bir mesaj gönderdi. Güler, mesajında, “Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum,” dedi. Ayrıca, Hz. Mevlana’dan alıntı yaparak, “Ramazan, bereket ve yaradana yakınlaşma ayıdır,” şeklinde sözlerini tamamladı.

CEM KÖKSAL’DAN SERT UYARI

Ancak bu sıcak tebrik, Zorlu Holding’de beklenmedik bir tepkiye neden oldu. Holding CEO’su Cem Köksal, Güler’in mesajına tüm çalışanların görebileceği bir platformda yanıt vererek, “Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden sadece Şeker ve Kurban Bayramları var. Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var,” dedi. Köksal, Güler’i daha önce uyardığını hatırlatarak, “Lütfen bunun tekrarı olmasın,” ifadelerini kullandı.

YENİ CEO’NUN İLK SINAVI

Haziran 2024’te Ömer Yüngül’ün emekliliği sonucunda Zorlu Holding CEO’luğu görevini devralan Cem Köksal, bu olayla ilk büyük krizini yaşamış oluyor. Vestel’in tebrik mesajı etrafında patlak veren tartışma, Köksal’ın liderlik tarzını ve şirketin gelecekteki yönelimlerini gündeme getiriyor. Zorlu Holding, bu Ramazan krizine nasıl bir çözüm bulacak?