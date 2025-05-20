Ekonomi

Zorlu Holding, Vestel’den 2 bin çıkarıyor

zorlu-holding-vestel-den-2-bin-cikariyor

Zorlu Holding zor günler geçiriyor. 4.9 milyar dolarlık borç yüküyle dikkat çeken holding, yatırımcıların endişelerini azaltmak için çeşitli önlemler almaya hazırlanıyor. Bu bağlamda büyük bir işten çıkarma dalgası başladı.

VESTEL’DEN ŞOK İŞTEN ÇIKARMALAR

Holdingin bünyesinde yer alan Vestel Elektronik, çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 2 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Bloomberg HT’ye verdiği demeçte, “İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için” dedi. Yüngül, Vestel’deki bu işten çıkarma kararının üretim kapasitesini olumsuz etkilemeyeceğini, aksine artıracağını belirtti. Ayrıca, borcun FAVÖK’e oranında üç çarpanı sürdürülebilir gördüklerini ifade etti.

ABD PAZARINA YÖNELİYORLAR

Yüngül, “İhracatı kuvvetli bir grubuz verimlilikler ile daha iyi olacağız. Avrupa dışında pazarlarda daha etkin olmak hedefimiz, özellikle ABD pazarında” diye belirtti. Yatırımlar hakkında da konuşan Yüngül, “Şu an ABD’den çok ciddi fırsatlar geliyor, değerlendiriyoruz. Kaynak ve yatırımlarımızı ABD’ye çevirdik, Eylül’de güzel haberler alacağız” şeklinde ekledi.

ÖNEMLİ

Sürmanşet

Yeni Mikrop Türü Bulundu: Niallia Tiangongensis

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda, bilinen bir mikroorganizmanın yeni bir varyantı keşfedildi. Bu buluş uzayda mikroorganizma araştırmalarını derinleştiriyor.
Dünya

ABD, Suriye Hükümetinin Başarısını Destekleyecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'deki hükümete destek verdiklerini, aksi takdirde ülkede büyük bir iç savaş ve kargaşanın yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.