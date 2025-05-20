Zorlu Holding, Vestel’den 2 bin çıkarıyor

Zorlu Holding zor günler geçiriyor. 4.9 milyar dolarlık borç yüküyle dikkat çeken holding, yatırımcıların endişelerini azaltmak için çeşitli önlemler almaya hazırlanıyor. Bu bağlamda büyük bir işten çıkarma dalgası başladı.

VESTEL’DEN ŞOK İŞTEN ÇIKARMALAR

Holdingin bünyesinde yer alan Vestel Elektronik, çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 2 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Bloomberg HT’ye verdiği demeçte, “İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için” dedi. Yüngül, Vestel’deki bu işten çıkarma kararının üretim kapasitesini olumsuz etkilemeyeceğini, aksine artıracağını belirtti. Ayrıca, borcun FAVÖK’e oranında üç çarpanı sürdürülebilir gördüklerini ifade etti.

ABD PAZARINA YÖNELİYORLAR

Yüngül, “İhracatı kuvvetli bir grubuz verimlilikler ile daha iyi olacağız. Avrupa dışında pazarlarda daha etkin olmak hedefimiz, özellikle ABD pazarında” diye belirtti. Yatırımlar hakkında da konuşan Yüngül, “Şu an ABD’den çok ciddi fırsatlar geliyor, değerlendiriyoruz. Kaynak ve yatırımlarımızı ABD’ye çevirdik, Eylül’de güzel haberler alacağız” şeklinde ekledi.