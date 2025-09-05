Zorunlu Eğitim Süresi Kısalacak mı?

Okulların açılmasına az bir süre kalırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu. AA Editör Masası’na katılan Tekin, burada AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile Kıdemli Muhabir Başak Akbulut Yazar’ın sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, okul kayıt parası gibi birçok konu üzerinde durdu ve zorunlu eğitim süresinin kısaltılıp kısaltılmayacağına dair soruları da yanıtladı.

REVİZYON ÜZERİNDE DURUYORUZ

Bakan Tekin, 12 yıllık eğitim süresiyle ilgili revizyon yapmayı planladıklarını açıkladı. “12 yıllık zorunlu eğitim tartışılmalı. 8 yıllık kesintisiz eğitim antidemokratiktir. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu, bu revizyonu yapmayı planlıyoruz.” dedi.

HÜKÜMET KARARINI AÇIKLAYACAK

Yusuf Tekin, hükümet olarak bu konuda bir karar almak durumunda olduklarını belirtti ve karar alındığında kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.