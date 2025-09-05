Zorunlu Eğitim Süresi Kısalacak Mı?

OKUL KAYIT PARALARI VE ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli açıklamalar yaptı. AA Editör Masası’ndaki programda, Tekin, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile Kıdemli Muhabir Başak Akbulut Yazar’ın sorularına yanıt verdi. Burada, okul kayıt parası ile ilgili birçok konuda görüş bildiren Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresinin kısaltılması hususunda merak edilen sorulara da yanıt verdi.

REVİZYON HAZIRLIĞI

Bakan Tekin, 12 yıllık eğitim sürecinde bir revizyon yapmayı planladıklarını dile getirdi. “8 yıllık kesintisiz eğitimin antidemokratik olduğunu” belirten Tekin, “12 yıllık zorunlu eğitim tartışılmalı. 8 yıllık kesintisiz eğitim antidemokratiktir. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu, bu revizyonu yapmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

HÜKÜMETİN KARAR ALMA GEREKLİLİĞİ

Yusuf Tekin, hükümet olarak bu konu hakkında mutlaka bir karar almaları gerektiğini vurguladı. Kararın alındığında kamuoyu ile paylaşılacağını da ifade etti.