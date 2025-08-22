Zschaepe ‘Exit’ Programına Kabul Edildi Mi?

BEATE ZSCHAEPE’NİN ‘EXIT’ PROGRAMINA KABULÜ TEPKİ TOPLADI

Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe’nin aşırı sağcılıktan çıkış programı olan ‘Exit’e kabul edilmesi tepkilere neden oldu. Alman medyasında yer alan bilgilere göre, Zschaepe’nin bu programa katılması, erken tahliye imkânını gündeme getirdi. NSU terör örgütü tarafından yakınları sistematik biçimde katledilen mağdurlar, medyadan gelen haberler sonrasında bu karara karşı çıktılar.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Türklerin de aralarında bulunduğu NSU’nun kurbanlarının yakınları, çevrimiçi platform olan Campact’ta bir imza kampanyası oluşturdu. Mağdur aileler, açıklamalarında kendilerine resmi bir bildirim yapılmadığını ve Zschaepe’nin programa katılımını yalnızca medya aracılığıyla öğrendiklerini ifade ederek, bu duruma itiraz ettiler. Mağdurlar, ‘Exit’ programının, yıllardır soruşturmayı kasıtlı şekilde engelleyen hüküm giymiş NSU teröristlerine değil, güvenilir bireylere yardım etmesi gerektiğini savundu.

NSU’NUN GEÇMİŞİ

Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütünün varlığı ve bu cinayetlerdeki rolleri 4 Kasım 2011’de tesadüfen ortaya çıkmıştı. Neonazi terör örgütünün uzun süre boyunca Alman güvenlik güçleri tarafından tespit edilememesi ve bu örgüt üyelerinin bazı istihbarat muhbirleriyle bağlantı kurduğu bilgisi, Almanya’da geniş tartışmalara yol açtı. Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın aşırı sağcı gruplara dair bazı belgeleri, 4 Kasım 2011’den kısa bir süre sonra imha etmesi de büyük kuşkulara neden oldu. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011’de bir banka soygununun ardından saklandıkları araçta ölü bulundu, intihar ettikleri öne sürüldü.

YARGI SÜRECİ VE SONUÇLARI

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013’te başlayan NSU davası sonucunda 11 Temmuz 2018’de karar verildi. Beate Zschaepe, “ömür boyu” hapse mahkum edilirken, örgüte yardım ve yataklık eden 4 sanık ise 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.