“Zuckerberg’den Zuckerberg’e Hukuki Süreç”

ADAŞ AVUKATI ZORLUK YAŞIYOR

NBC News’un haberine göre, ABD’nin Indiana eyaletinde avukat olarak çalışan Mark Zuckerberg, Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg ile aynı ismi ve soyadı taşıdığı için yıllardır mesleki alanda sıkıntılarla karşılaşıyor. Avukat Zuckerberg, Meta’nın sosyal medya platformu Facebook üzerinden oluşturduğu kişisel ve iş hesaplarının “tanınmış kişileri taklit etme” bahanesiyle 10’dan fazla kez kapatıldığını ve bu konuda sonuç elde edemediğini aktardı. Hesapları kapatıldığı için avukatlık hizmetinin reklamını yapamadığını ve müvekkilleriyle iletişimini sağlamakta zorluk yaşadığını belirten avukat Zuckerberg, bu durum yüzünden binlerce dolar zarar gördüğünü ifade ederek şirkete ihmal ve sözleşme ihlali davası açtı. Ayrıca kaybettiği gelirlerin de tazmin edilmesini talep ediyor.

DAVA DİLEKÇESİ VE CEVAP

Avukat Zuckerberg, dava dilekçesinde, hesaplarının tekrar kullanılabilir hale getirilmesi yanı sıra yıllar içerisinde kaybettiği reklam gelirlerinin de tazmin edilmesini talep etti. Meta’nın CEO’su Zuckerberg ile aynı ismi taşımayı “kabus” olarak nitelendiren avukat Zuckerberg, “Eğer buraya uçarak gelip bizzat özür dilerse ya da özür mahiyetinde teknesinde bir hafta geçirmeme izin verirse bu teklifini değerlendirebilirim” şeklinde bir açıklamada bulundu. Davanın ardından ise bir Meta sözcüsü, Avukat Zuckerberg’ün hesabının yanlışlıkla kapatıldığını ve yeniden erişime açıldığını bildirdi.