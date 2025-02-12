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Zuhal Hasan’ı Affedecek Mi?

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YENİDEN YİNE HAYATA GEÇİRİLEN ŞARKI

Korel’in yeniden yorumladığı Cem Adrian’ın “Ben Seni Çok Sevdim” isimli eseri, dinleyicinin duygularına hitap edecek. Şarkının sunduğu melankolik hava ile izleyicilerin kalbine dokunması bekleniyor.

HASAN’IN GERÇEKLERİ AÇIKLAMASI

Son bölümde Hasan, Zuhal’e “Güneş benim kızım” diyerek büyük bir itirafta bulunuyor. Bu itiraf, Zuhal’in gerçeklerle yüzleşmesine neden oluyor. Şimdi Zuhal’in bu duruma göstereceği tepki merak ediliyor. Peki, Zuhal, Hasan’ı affedebilecek mi? Bu sorunun yanıtı dizinin ilerleyen bölümlerinde şekillenecek.

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