10 Şubat 2025 Döviz Kurları Nedir?

DOLAR VE EURO KURLARINDAKİ GÜNCEL DURUM

10 Şubat 2025’te, haftanın ilk günü vatandaşlar dolar ve euro kurlarını dikkatle izliyor. Dolar/TL kuru bugün kaç lira? Euro ne kadar? Detaylar haberimizde. Dolar/TL alış fiyatı 36,0157, satış fiyatı ise 36,0203 lira olarak belirlenmiş durumda. Euro/TL kuru alış fiyatı 37,2312, satış fiyatı ise 37,2450 lira olarak işlem görüyor.

GÜMRÜK VERGİLERİ ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Piyasalardaki fiyatlamalarda, ABD’nin ek gümrük vergilerine dair endişelerin yeniden gündeme gelmesi etkili oluyor. Bu haftanın en kritik gelişmesi ise ABD’de açıklanacak enflasyon verileri olarak öne çıkıyor. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirme açıklamasının, küresel ticaret savaşlarının tırmanabileceği endişelerini artırdığını vurguluyor. Sertleşen bu durumun, ABD’de enflasyonist baskıların artmasına neden olabileceği düşünülüyor.

Dolar endeksi şu an yüzde 0,2 artışla 108,3 seviyesinde seyrediyor. Teknik açıdan bakıldığında, endeks için 107,5 seviyesi destek noktası, 108,5 seviyesi ise direnç noktası olarak öne çıkıyor.