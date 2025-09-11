11 Bin 250 Kilo Kaçak Et Ele Geçirildi

ANAYASAL KONTROL VE İŞLEMLER

Ankara’da Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen operasyon, sağlık açısından tehlike oluşturan gıda maddelerinin ortaya çıkarılmasına yönelik oldu. Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Yeşiltepe Mahallesi’ndeki köfte imalatı yapan işletmelerde insan sağlığını tehlikeye atabilecek et ve tavuk ürünlerinin bulunduğu belirlendi.

YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen aramalar sonucunda, toplam piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan 2 bin 931 kilogram piliç köfte, 150 kilogram piliç harcı, 640 kilogram tavuk eti, 4 bin 240 kilogram dana yağı, 2 bin 225 kilogram galeta unu, 80 kilogram tavuk derisi, bin 440 kilogram dana eti, 120 kilogram dana sucuk, 120 kilogram sakatat eti, 230 kilogram hindi eti ve 6 adet kıyma yoğurma makinesi elde edildi.

ETİKETSİZ VE ŞÜPHELİ MALZEMELER

Ayrıca, bin 250 kilogram etiketsiz dana ve tavuk ürünü, 20 kilogram menşei belirsiz soya, 35 kilogram bezelye lifi, 10 kilogram askorbik asit, 500 gram plazma emilgatörü ve 1 kilogram bilinmeyen kimyasal maddelere de el konuldu. Alınan numunelerin imha süreci başlatıldı.

GÖZALTILAR VE İŞLEM SÜRECI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, toplamda 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ürününe işlemler uygulandı. Olay kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.