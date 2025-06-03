14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismar

OYNARKEN TANIDILAR

İstanbul’da Ahmet D. isimli bir şüpheli, bilgisayar oyunu oynarken 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile tanıştı. Oyun sırasında başlayan sohbet zamanla gelişti. Şüpheli, çocuktan arkadaşlık kisvesi altında iletişim numarasını aldı ve olaylar oradan sonra gelişmeye başladı. Sürekli cinsel içerikli mesajlar atan şüpheli, tacizine okul ortamında devam etti. Çocuğun evinin önünde görünerek görüşmeye zorladı. Kız çocuğu, günlerce şüphelinin peşini bırakması için yalvardı. Ancak şüpheli, bu talebe kulak tıkadı ve çocuğu, mesajları aileine göstermekle tehdit etti. Uzun bir süre istismarını sürdürdü. Ailesinden çekindiği için sessiz kalan kız çocuk, sonunda sosyal medya üzerinden durumu duyurdu: “ARKADAŞLAR SESİMİ DUYURUN LÜTFEN, TEHDİT EDİLİYORUM, KURTULAMIYORUM.”

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Kız çocuğunun yaptığı paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı. Şüpheli, durumu öğrendiğinde panikleyerek çektiği bir video ile özür diledi ve bir daha yapmayacağını söyledi. Fakat Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etmek için harekete geçti. Kız çocuğu ve ailesi ile iletişime geçildi ve kısa sürede Ahmet D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde, “yaşının küçük olduğunu bilmiyordum” şeklinde savunma yaptı. Aile, çocuğu istismar eden şüpheliden şikayetçi oldu.

EMNİYETİN AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını resmi bir duyuruyla kamuoyuna açıkladı. Yapılan açıklamada, “02.06.2025 tarihinde X sosyal medya hesabı üzerinde ‘taciz’ içerikli paylaşılan WhatsApp yazışmaları ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hızlıca harekete geçilmiştir. Yapılan çalışmalarda; yazışmaların H.Ş. (14) isimli çocuk şahsa ait olduğu belirlenmiş, çocuk ile yapılan görüşmede, 2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen şahısla tanıştığını, cep telefonundan konuşmaya başladıklarını, şahsın daha sonrasında görüşmek istememesine rağmen kendisini rahatsız ettiği ve tehditlerde bulunduğunu beyan etmiştir. Çalışmaların devamında şüpheli şahıs A.D. (22) 02.06.2025 tarihinde Avcılar ilçesinde gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan tahkikat işlemleri devam etmektedir.”