İran Saldırı Sayısında Düşüş Ama Etkilerde Artış

ABD VE İSRAİL’İN SALDIRILARINDAN SONRA İRAN’DAN MİSİLLEME YÜKSELTİLMİŞTİ

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı operasyonların ardından İran, hedef olarak bölgedeki Körfez ülkelerini de belirlemişti. Savaşın 25. günü itibarıyla, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının sayısında, savaşın ilk haftasına göre önemli bir düşüş olduğu gözlemlendi. Öte yandan, İsrail’e yönelik saldırılarda ise azalma olmakla birlikte, bu saldırıların etkili bir şekilde sürdüğü kaydedildi. Bu bağlamda, İran ordusunun Körfez ülkelerini hedef alma sıklığı 28 Şubat’ta başlayarak ilk haftaya göre azalmış durumda.

KATAR’DA SALDIRI SAYISI DÜŞÜYOR

28 Şubat’tan bu yana, 256 füze ve insansız hava aracının hedef aldığı Katar’da en son saldırının 19 Mart’ta gerçekleştiği belirtildi. 20 Mart itibarıyla ise Katar’dan yeni bir “İran saldırısı” bildirimi yapılmadı. Savaşın ilk günlerinde daha az sayıda saldırıyla etkilenen Suudi Arabistan’a yönelik füze ve İHA saldırılarının ise, 11 Mart’tan itibaren artış göstermeye başladığı ve 16 Mart’ta zirveye ulaştığı ifade edildi. Bu tarihten sonra, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarda bir azalma eğilimi gözlemlendi ve 23 Mart itibarıyla saldırı sayıları, savaşın ilk haftasındaki seviyelere geriledi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İLE KUVEYT HEDEFTE

İran’ın misilleme eylemlerinde, 28 Şubat ile 23 Mart aralığında 2 bin 156 füze ve İHA saldırısıyla en fazla Birleşik Arap Emirlikleri’ne odaklandığı bilgileri dikkat çekti. Kuveyt, 833 füze ve İHA ile İran’ın hedef aldığı ülkeler arasında yer aldı.

İSRAİL’E YÖNELİK SALDIRILARDA AZALMA

ABD-İsrail saldırılarının başladığı sürecin ilk iki haftasında, İran, İsrail’e karşı 290 füze ve 500 İHA kullanmışken, 15-22 Mart tarihleri arasında İsrail’e 80 füze ve 50 İHA saldırısı gerçekleştirdi. İran’ın İsrail’e yönelik misillemelerinde, kullanılan füze sayısının yarıya düştüğü, İHA sayısının ise yüzde 80 oranında azaldığı görülmekte. Ancak buna rağmen, misillemelerin isabet, hasar ve can kaybı açısından etkisi artmış durumda. 21 Mart’ta gerçekleştirilen bir saldırıda, Arad kentinde bir füzenin doğrudan isabet etmesi sonucu 10’u ağır olmak üzere 84 kişi yaralandı. Aynı gün, İsrail’in Dimona Nükleer Santrali’nin bulunduğu güney bölgesine yapılan misillemelerde de 31 kişinin yaralandığı bildirildi. 19 Mart’ta ise İran füzelerinin Hayfa kentinde, petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santralleri bulunan bölgelerde patlamalara neden olduğu bildirildi.