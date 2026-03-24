İzzet Yıldızhan’ın Soruşturma İfadesi Gün Yüzüne Çıktı

ÜMRANİYE’DE KUBİLAY KAAN KUNDAKCI’NIN CİNAYETİNDEN YENİ DETAYLAR

Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dair soruşturma sürecinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 10 şüpheliden 7’si tutuklandı. Bu şüpheliler arasında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan da bulunuyor.

ŞÜPHELİ İFADESİ: OLAY GECESİ NELER YAŞANDI?

Yıldızhan, 20 Mart tarihinde hatırladıklarına göre saat 01.00-02.00 civarında Metin K.’nin kendisini aradığını, Alaattin’in kavgaya karıştığını aktardığını söyledi. “Ben de İnşallah önemli bir şey yoktur dedim. Telefonu kapattıktan sonra Bilal Kadayıfçıoğlu’nu aradım ama ben de kendisine ulaşamadım. Metin’e WhatsApp ya da SMS atarak Alaattin’den haber var mı diye sordum. Metin’in de cevap verip vermediğini hatırlamıyorum” dedi.

BULUŞMA VE GELİŞMELER

Ertesi gün Bilal Kadayıfçıoğlu ile telefonda görüştüğünü söyleyen Yıldızhan, onun olay hakkında net bilgiye sahip olmadığını ve ilk uçakla Türkiye’ye döneceğini ifade etti. “Ertesi gün Bilal Kadayıfçıoğlu ile telefonla görüştüm, bir şeyler duyduğunu ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye’ye geleceğini söyledi. Ben de akşam saatlerinde Ankara’dan çıkarak İstanbul’a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum. Daha sonra Bilal Kadayıfçıoğlu Türkiye’ye gelince telefonlaşarak buluştuk.” şeklinde ifadesini tamamladı.