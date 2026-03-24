Pentagon İhtiyaç Duyduğu Tugayı Orta Doğu’ya Gönderiyor

Pentagon, İran’a yönelik operasyonlar için hazırlık yapıyor.

ORDU BİRİKİMİ HAZIRLANIYOR

ABD basınında çıkan haberlere göre, Pentagon, 82’nci Hava İndirme Tümeni’ne bağlı bir tugay muharebe timini Orta Doğu’ya konuşlandırmayı planlıyor. Bu birliğin, yaklaşık 3 bin askerden oluştuğu ve sevkiyatına dair yazılı emrin önümüzdeki saatlerde verileceği belirtiliyor. 82’nci Hava İndirme Tümeni’nin, ABD ordusunun acil müdahale gücü olarak 24 saatten kısa bir süre içinde dünyanın herhangi bir yerine konuşlanabilme kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor.

PARAŞÜTLE İNDİŞ EĞİTİMİ

Tugayın, düşman bölgelerine ya da çatışma alanlarına paraşütle inerek havaalanları ve kritik noktaları güvence altına alma konusunda eğitim aldığı aktarılıyor. Yetkililer, tugayın karargâhıyla birlikte sahada yer alacağını aktarırken, İran’a doğrudan kara kuvveti sevk edilmesi hakkında henüz nihai bir karar alınmadığı vurgulanıyor.

HAREKETLİLİK SEÇENEKLERİ GÜNDEMLİ

82’nci Hava İndirme birliklerinin hareketliliği, ABD Başkanı için Hürmüz Boğazı’nı güç kullanarak açma, İran’ın stratejik alanlarını ele geçirme ya da yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirme gibi operasyon seçeneklerini gündeme getirebiliyor. Ayrıca, The New York Times’ın daha önce Trump yönetiminin İran ile ilgili operasyonları kapsamında 82’nci Hava İndirme Tümeni’nin gönderilmesini değerlendirdiğini hatırlatması da dikkat çekiyor.

