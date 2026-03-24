Türkiye Kupası’nda Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Tarih Değişikliği

UEFA Avrupa Ligi finalinin, bu sezon Beşiktaş Park’ta gerçekleşeceği belirtildi. Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi sonrası Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin yarı finalde karşılaşma olasılığı ortaya çıkmıştı. Yarı final karşılaşmalarının 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde düzenleneceği açıklanmıştı.

EUROPA LİGİ FİNALİ KUPA MÜSABAKALARINI ETKİLİYOR

20 Mayıs’ta gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle stadyumun, etkinlik tarihinden bir hafta önce UEFA’ya teslim edilmesi planlanıyor. Bu durum, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nda rakiplerini yenmesi durumunda, Beşiktaş’ın derbi maçını kendi sahasında oynayamama olasılığını gündeme getiriyor. Bu olasılık üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni bir karar almak durumunda kaldı.

YENİ TARİHLER BELİRLENİYOR

TFF, Türkiye Kupası’ndaki olası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin planlanan 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde değil, 5-6 veya 7 Mayıs tarihlerinde Tüpraş Stadyumu’nda oynanacağını duyurdu. TFF’nin bu konudaki açıklaması şöyle oldu: “UEFA Avrupa Ligi Finali’ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu’nun 10 Mayıs’tan sonra UEFA’ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır. Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir.”