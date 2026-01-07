2015 Yılında Domuz Eti İkramı İddiaları Aydınlatıldı

İDDİALARIN ARKA PLANI

Olayın merkezinde, 2015 yılında Efeler ilçesinde Bey Camii önünde yaşanan bir durum bulunuyor. İddialara göre, kasap C.C. 500 kilo domuz etinden oluşturduğu kavurmayı, pilavla birlikte camiden çıkan cemaate ve çevredeki vatandaşlara hayır yemeği olarak sundu. Bu uygulamadan yaklaşık 3 bin kişinin yararlandığı belirtildi.

YALANLAMALAR VE ARAŞTIRMALAR

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, hayır amaçlı olarak düzenlenen bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirildiği yolundaki haberlerin, olayın güncel bir durum olarak algılanmasına neden olduğu ifade edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, bu iddianın 2015 yılına ait olduğu ve o yıl içerisinde resmi bir ihbar veya başvurunun yapılmadığı belirlendi.

DENETİMLER VE HUKUKİ İŞLEMLER

Ayrıca, iddia edilen olayla ilgili olarak C.C. hakkında 2016 yılında Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılan ihbarlar çerçevesinde denetimlerin gerçekleştirildiği kaydedildi. Bu denetimlerde, çeşitli miktarlarda domuz eti bulunduğu bildirildi. Tespit edilen olumsuzluklar neticesinde, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli idari ve adli işlemlerin yapıldığı vurgulandı. Valilik, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin titizlikle devam ettiğini ifade etti.

