Arda Güler İspanya’da Tarih Yazdı

Real Madrid, İspanya LaLiga’nın 28. hafta mücadelesinde Elche ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi, bu karşılaşmayı 4-1’lik skorla tamamlayarak galip geldi. 90 dakikalık maçta 5 gol kaydedildi ve milli futbolcu Arda Güler’in attığı gol, büyük bir yankı uyandırdı.

ARDA GÜLER 68 METREDEN NET HİT

Mücadelenin 89. dakikasında, Real Madrid’in yarı alanında Elche oyuncusunun pasında araya giren Arda Güler, rakip kalecinin önde olduğunu fark edince 68 metreden bir şut çıkardı. Uzun bir süre havada süzülen top, kalecinin tüm çabalarını boşa çıkartarak ağlarla buluştu. Arda Güler, bu unutulmaz golün ardından sevinçle yedek kulübesine koşarak takım arkadaşları ve teknik direktörü Alvaro Arbeloa ile kutladı.

31 YILDAN SONRA BİR İLK

Arda Güler, attığı bu golle 1995 yılından bu yana kendi yarı sahasından gol atan ilk Real Madrid oyuncusu oldu. Eflatun-beyazlı ekipte, son olarak Mikel Lasa’nın 1995 yılında Sevilla’ya karşı attığı gol bu başarıyı göstermekteydi.

LA LIGA TARİHİNİ ANIMSATIYOR

La Liga tarihinin en uzun mesafeden atılan golünü, 2004 yılında Numancia forması giyen Antonio Jose 68 metreden Sevilla’ya göndermişti. Arda Güler’in Elche’ye attığı gol de aynı mesafeye sahip olarak kaydedildi. Böylece Arda, La Liga tarihindeki en uzun mesafeden atılan gol unvanını paylaşmış oldu.

ALVARO ARBELOA’DAN ÖVGÜLER

Karşılaşmanın ardından Arda Güler’in tarihi golüne ilişkin değerlendirmede bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, “Bu golü poster yapıp duvara asmalıyız. Eşi benzeri görülmemiş bir şey. Muhteşem. Herkesin şaşkınlıkla ellerini havaya kaldırdığını gördüm. Sadece Arda’nın golünü görmek için 2-3 bilet almaya değerdi.” şeklinde ifadelerde bulundu.