2025 Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları Açıklandı

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

Atanma ihtimali en yüksek öğretmenlik branşları arasında yer alan Özel Eğitim Öğretmenliği, YKS’nin SÖZ puan türüyle öğrenci alıyor. Üniversite adaylarının merakla beklediği 2025 yılı verileri netleşti. Devlet ve vakıf üniversitelerindeki kontenjanlar hızla doluyor. İşte bu bölüm için güncel taban puanlar ve başarı sıralamaları.

EN YÜKSEK PUANLI ÜNİVERSİTELER BELLİ OLDU

Yeditepe Üniversitesi İngilizce Burslu programı 444,42533 puanla ilk sırada. Bu bölümün başarı sırası 949 olarak kaydedildi. Hacettepe Üniversitesi 440,68908 puan ve 1.118 başarı sırasıyla ikinci sırada. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu programı 430,86067 puan aldı. Bu üniversitenin başarı sırası 1.839 olarak belirlendi. Ankara Üniversitesi 430,62134 puan ve 1.855 başarı sırasıyla dördüncü sırada.

DİĞER DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN SIRALAMASI

Gazi Üniversitesi 425,33735 puan ve 2.399 başarı sırasına sahip. Marmara Üniversitesi 424,56070 puanla 2.498’inci sırada yer alıyor. Ege Üniversitesi 420,18111 puan ve 3.043 başarı sırası ile listede. Anadolu Üniversitesi 418,99293 puan alarak 3.217’nci sıraya yerleşti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 415,90999 puanla 3.754’üncü sırada. Dokuz Eylül Üniversitesi 414,83175 puan ve 3.975 başarı sırası ile takip ediyor. Akdeniz Üniversitesi 414,37395 puan ve 4.082 başarı sırasına sahip. Gaziantep Üniversitesi 413,17271 puanla 4.330’uncu sırada. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 412,69070 puan ve 4.434 başarı sırası ile listede. Mersin Üniversitesi 412,26823 puan alarak 4.523’üncü sıraya yerleşti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 411,86026 puan ve 4.602 başarı sırasına sahip. Bursa Uludağ Üniversitesi 411,46541 puanla 4.680’inci sırada. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 410,98310 puan ve 4.804 başarı sırası ile takip ediyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 410,18282 puan alarak 4.988’inci sıraya yerleşti. Necmettin Erbakan Üniversitesi 409,15508 puan ve 5.251 başarı sırasına sahip. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 408,45684 puanla 5.444’üncü sırada. Atatürk Üniversitesi 407,76355 puan ve 5.605 başarı sırası ile listede. Pamukkale Üniversitesi 407,34623 puan alarak 5.731’inci sıraya yerleşti. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Burslu programı 407,15144 puan ve 5.787 başarı sırasına sahip. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 406,34449 puanla 6.009’uncu sırada. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 405,90899 puan ve 6.131 başarı sırası ile takip ediyor. İnönü Üniversitesi 405,55768 puan alarak 6.229’uncu sıraya yerleşti. İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu programı 404,62446 puan ve 6.495 başarı sırasına sahip. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 404,16664 puanla 6.642’nci sırada. İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu programı 403,78245 puan ve 6.758 başarı sırası ile listede. Adıyaman Üniversitesi 403,67722 puan alarak 6.795’inci sıraya yerleşti. İzmir Demokrasi Üniversitesi 403,54588 puan ve 6.846 başarı sırasına sahip. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burslu programı 403,54397 puanla 6.848’inci sırada yer alıyor.