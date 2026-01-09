2025 Yılı Sıfır Otomobil Satış Verileri Açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2025 yılına ait sıfır otomobil satış verilerini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan veriler, Türkiye otomotiv pazarında tüketici tercihlerinin nasıl evrildiğini gözler önüne seriyor. Özellikle elektrikli otomobillerdeki artış dikkat çekiyor. Yıl içerisinde satılan araçlarla ilgili detaylar ve ayrıca Türkiye’de en fazla tercih edilen elektrikli otomobil markaları ve modelleri de belirlendi.