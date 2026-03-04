Y.S. Hakkında Başlatılan Soruşturma Tamamlandı

y-s-hakkinda-baslatilan-sorusturma-tamamlandi

İSTANBUL’DA SKANDAL OLAY: SAVCIYIM DEDİ, GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında kendisini savcı olarak tanıtan ve yolculardan birine “Seni öldüreceğim”, “Yobaz”, “Bir daha Türkiye’de barın bakalım” gibi ifadelerle tehditlerde bulunan Y.S’nin sosyal medyada yayımlanan videosu üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturma sonucunda, Y.S’nin “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçuyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alması isteniyor. Hazırlanan iddianame, ilgili mahkemeye sunulmak üzere gönderildi.

Olay sırasında kadın yolcu ve otobüs şoförüne yönelik hakaret ve tehditler dolayısıyla Y.S hakkında ayrı soruşturma yürütüldüğü bilgisi de alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat vererek, konunun ciddiyetine değindi.

Y.S’nin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nde ise aktif öğrenci olduğu belirlenmişken, şüphelinin daha önce 18 yaşından küçükken “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçuna karıştığı ve ayrıca “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “tehdit”, “hakaret” ve “kasten yaralama” gibi suçlarla da sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Y.S, burada verdiği ifade sonrasında sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaraylı Oyuncuların Lüks Araçları Göz Dolduruyor

Galatasaray futbolcularının antrenmana özel araçlarıyla geldiği ve kullandıkları lüks otomobillerin merak uyandırdığı bildirildi. Bu durum, kulüp taraftarları arasında ilgiyle takip ediliyor.
Gündem

Gaziantep FK Fenerbahçe Maçında Elektrik Krizi Yaşandı

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi, stadyumun aydınlatma sisteminin arızalanması nedeniyle karşılaşmaya başlanamadı. Hakemler ve oyuncular geri döndü, çözüm bekleniyor.
Gündem

Adem Metan İsrail’de Gözaltına Alındı Açıklaması

Gazeteci Adem Metan, İsrail'de Ensonhaber'in yayın yönetmeni İlyas Efe Ünal ile gözaltına alındıklarını açıkladı ve serbest kalma tarihlerinin belirsiz olduğunu belirtti.
Gündem

Kafe Olayında Uzlaşma Sağlandı: 1 Milyon 500 Bin TL Ödendi

Beyoğlu'ndaki bir kafede kahve içen genç mühendis, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede, kahvenin deterjanla hazırlandığı belirlendi ve soruşturma tamamlandı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Güvenlik Açıklamaları: Caydırıcılık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’dan gelen füzenin Türk hava sahasına girmeden düşürülmesiyle ilgili olarak NATO müttefikleriyle işbirliği yapıldığını ve gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.