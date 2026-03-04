Y.S. Hakkında Başlatılan Soruşturma Tamamlandı

İSTANBUL’DA SKANDAL OLAY: SAVCIYIM DEDİ, GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında kendisini savcı olarak tanıtan ve yolculardan birine “Seni öldüreceğim”, “Yobaz”, “Bir daha Türkiye’de barın bakalım” gibi ifadelerle tehditlerde bulunan Y.S’nin sosyal medyada yayımlanan videosu üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturma sonucunda, Y.S’nin “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçuyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alması isteniyor. Hazırlanan iddianame, ilgili mahkemeye sunulmak üzere gönderildi.

Olay sırasında kadın yolcu ve otobüs şoförüne yönelik hakaret ve tehditler dolayısıyla Y.S hakkında ayrı soruşturma yürütüldüğü bilgisi de alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat vererek, konunun ciddiyetine değindi.

Y.S’nin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nde ise aktif öğrenci olduğu belirlenmişken, şüphelinin daha önce 18 yaşından küçükken “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçuna karıştığı ve ayrıca “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “tehdit”, “hakaret” ve “kasten yaralama” gibi suçlarla da sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Y.S, burada verdiği ifade sonrasında sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.