Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 4-1 Yenerek Lider Çıktı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun dördüncü ve son hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Beşiktaş, karşılaşmayı 4-1’lik skorla kazanarak gruptan lider olarak çıktı. Takımın gollerini Oh, Murillo, Cengiz ve Salih Uçan kaydetti. Bu sezon iki takımın Süper Lig’deki karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında 1-0 galip gelmişti.

5 DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Teknik direktör Sergen Yalçın, son maçına göre ilk 11’de 5 değişiklik gerçekleştirdi. Yalçın, savunmada Felix Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz’ı yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine Tiago Djalo ile Yasin Özcan’a görev verdi. Orta sahada ise Kristjan Asllani’nin yerine Salih Uçan forma giymeye başladı. Ligdeki son karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Orkun Kökçü, Vaclav Cerny’nin yerine görev alırken, Milot Rashica da Cengiz Ünder’in yedek başladığı karşılaşmada forma kaptı.

MAÇIN ÖZETİ

Maçın başlama düdüğüyle birlikte 1. dakikada karşılaşma başladı. 27. dakikada Murillo’nun golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti. 38. dakikada Salih Uçan, farkı 2’ye çıkardı. 42. dakikada Oh, durumu 3-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 55. dakikasında Rizespor penaltı kazandı fakat pozisyon VAR tarafından iptal edildi. 81. dakikada Cengiz’in golüyle Beşiktaş skoru 4-0 yaptı. 85. dakikada Papanikolaou, Rizespor’un tek golünü attı ve maç 4-1 sonuçlandı.

EKLENEN EKSİKLER

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure, mücadelede forma giyemedi.

SERGEN YALÇIN GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş’ta sarı kart cezaları sebebiyle Süper Lig’deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında takımın başında yer aldı.