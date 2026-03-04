Gaziantep FK Fenerbahçe Maçında Elektrik Krizi Yaşandı

Trendyol Süper Lig’den sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda da heyecan dorukta sürerken, Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki kritik maça damga vuran bir elektrik krizi yaşandı. Her iki takımın da galibiyet için büyük bir hevesle hazırlandığı bu zorlu karşılaşmanın başlama saati 20.30 yaklaşırken, stadyumun aydınlatma sisteminde meydana gelen ciddi bir arıza, ışıkların bir türlü devreye girmemesiyle sonuçlandı.

NADİR GÖRÜLEN BİR PROBLEM

Gaziantep FK Stadı’nda genellikle nadir rastlanan bir durum ortaya çıkarken, jeneratörlerin devreye girmediği bildirildi. Yetkililerin sorunu çözmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğu, canlı yayında duyuruldu.

HAKEMLER VE FUTBOLCULAR SOYUNMA ODASINA DÖNDÜ!

Işıkların sönmesiyle sahada karanlık hakim olurken, maçın hakemleri durumu değerlendirerek saha kenarına geldiler. Kısa bir görüşme sonrası, daha fazla beklemenin uygun olmadığına dair karar alan hakemler ve futbolcular, güvenlik ve prosedür gereği soyunma odasına döndüler.

GÖZLER STAT YETKİLİLERİNDE: MAÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaşanan bu nadir elektrik krizinin ardından stat yetkilileri ve teknisyenler, aydınlatma arızasını gidermek için acil bir şekilde çalışmalara başladı. Işıkların tamamen onarılması ve maçın oynanması için gerekli aydınlatma şartlarının sağlanmasının ardından takımların yeniden sahaya döneceği ve mücadelenin gecikmeli olarak başlayacağı bilgisi alındı. Ekran başındaki milyonlarca futbolsever, stattan gelecek olumlu haberi dört gözle bekliyor.