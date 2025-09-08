2026-2028 OVP Hedefleri Açıklandı

2026-2028 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK HEDEFLERİ YAYIMLANDI

2026-2028 yıllarına yönelik enflasyon, istihdam ve büyüme gibi temel makroekonomik hedefleri içeren Orta Vadeli Program resmi olarak yayımlandı. 2025-2026 ve 2027 yılları için belirlenen büyüme hedefleri, yeni programda düşürülmüşken, 2028 büyüme hedefi ise yüzde 5 olarak belirlendi. OVP içerisinde yapılan değerlendirmede, “enflasyonun, hizmet fiyat artışındaki katılığın sürmesi ve gıda fiyatlarında gözlenen artışlardan dolayı 2025-2027 OVP’de öngörülen hedefin üzerinde seyretmiş” olduğu ifade edildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Önceki OVP’de yüzde 17,52 olarak belirlenen 2025 enflasyon hedefi, yüzde 28,5’e yükseltildi. 2026 için belirlenen hedef ise yüzde 9,7’den yüzde 16’ya çıkarıldı. 2027 için belirlenen enflasyon yüzde 9, 2028 için ise yüzde 8 olarak öngörüldü.

BÜYÜME HEDEFLERİNDE DÜŞÜŞ

2025 yılı için yüzde 4 olarak öngörülen büyüme hedefi, yüzde 3,3 olarak revize edildi. 2026’nın büyüme hedefi yüzde 4,5’tan yüzde 3,8’e düştü. 2027 yılı için belirlenen yüzde 5’lik büyüme hedefi de 4,3 olarak belirlendi. 2028 büyüme hedefi ise yine yüzde 5 olarak kaydedildi.

KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR HEDEFLERİ

Milli gelir hedefleri; 2025 için 1 trilyon 569 milyar dolar, 2026 için 1 trilyon 658 milyar dolar, 2027 için 1 trilyon 763 milyar dolar ve 2028 için 1 trilyon 886 milyar dolar olarak belirlendi. Kişi başına düşen gelir amacı ise; 2025 için 17 bin 748 dolar, 2026 için 18 bin 621 dolar, 2027 için 19 bin 710 dolar ve 2028 için 20 bin 987 dolar olarak öngörüldü.

İŞSİZLİK HEDEFLERİ

İşsizlik oranı hedefi; 2025 için yüzde 8,5, 2026 için yüzde 8,4, 2027 için yüzde 8,2 ve 2028 için yüzde 7,8 olarak belirlendi.

CARI AÇIK BEKLENTİLERİ

Programda, cari denge ile ilgili 2026’da 22,3 milyar dolarlık açık tahmini yapıldı. 2027’de açığın 20,5 milyar dolara, 2028’de ise 18,5 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. 2026’da cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,3, 2027’de bu oranın yüzde 1,2, 2028’de ise yüzde 1 olması öngörülüyor.

İHRACAT VE İTHALAT HEDEFLERİ

İhracat hedefleri; 2026 için 282 milyar dolar, 2027 için 294 milyar dolar ve 2028 için 308,5 milyar dolar olarak belirlenirken, ithalat hedefleri 2026 için 378 milyar dolar, 2027 için 393 milyar dolar ve 2028 için 410 milyar dolar olarak tahmin edildi.

DOLAR KURU HEDEFLERİ

Dolar kuru tahminleri; 2025 için 39,63 (artış +%20,7), 2026 için 46,60 (artış +%17,6), 2027 için 50,71 (artış +%8,8) ve 2028 için 53,76 (artış +%6,0) olarak belirlendi.

OVP’DE YER ALAN BEKLENTİLER

OVP değerlendirme kısmında şu ifadelere yer veriliyor: “Orta Vadeli Program (2025-2027)’da, üç yıllık dönemde izlenecek makroekonomik politika çerçevesi ve tedbirleri oluşturulmuştur. Öncelikli reform alanlarına yönelik somut düzenlemeler takvime bağlanarak, programın ilgili kurumlar tarafından etkin şekilde uygulanması sağlanacaktır.” Ayrıca 2025 yılı makroekonomik hedef ve gelişmelerinin küresel ve bölgesel konjonktür ışığında değerlendirileceği belirtiliyor. “Tarifeler gibi ticaret ortamındaki belirsizlikler küresel iktisadi faaliyeti olumsuz etkilemiştir.” denildi. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda OVP (2025-2027)’de makroekonomik hedeflerin büyük bir kısmının gerçekleşmesi bekleniyor. “Dezenflasyon sürecinde sıkı para politikası uygulamalarının etkisiyle enflasyonda düşüş bekleniyor.” ifadeleri yer almakta.

GIDA FİYATLARI ENFLASYONU ETKİLEDİ

Ayrıca, “Haziran 2024 itibarıyla başlayan dezenflasyon sürecinde, sıkı para politikası uygulamaları ve iç talepteki denge ile enflasyonda gerileme sürmektedir. Ancak, geçmiş enflasyona endeksleme davranışının etkisiyle hizmet fiyatları üzerinde katılık devam etmektedir ve iklim koşullarına bağlı gıda fiyatlarındaki artışlar, enflasyonun OVP öngörülerinin üzerinde seyretmesine neden olmuştur.” denilmektedir. OVP (2025-2027)’de belirtilen dönüşüm adımları ile birlikte yeşil ve dijital dönüşüme yönelik düzenlemelerin de hayata geçirildiği vurgulanmaktadır.