2026 AGS Öğretmen Alımları Mart 2027’de Başlayacak

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Akademi’de ilk dönem hazırlık eğitimi devam ederken, 2026 AGS sonuçlarına göre alım bekleyen öğretmen adayları gözünü yeni takvime çevirdi. Mevcut akademi öğrencilerinin mezuniyet takvimi inceleniyor. Geçmiş başvuru süreçleriyle birlikte yeni dönem alımları için olası tarihler belirleniyor.
GEÇMİŞ DÖNEM BAŞVURU TAKVİMİ NETLEŞTİ
Kesin kayıtlar 25 Mart ile 3 Nisan 2026 arasında yapıldı. Yedek kayıtlar 8-10 Nisan 2026’da alındı. Eğitim 13 Nisan 2026’da başladı. İlk gruptaki adaylar dört dönemlik hazırlık programına başladı.
MEZUNİYET TARİHİ 22 ŞUBAT 2027 OLARAK BELİRLENDİ
Üçüncü dönem saha uygulaması 28 Eylül’de başlıyor. Dördüncü dönem 7 Aralık 2026’da başlayacak. Mezuniyet 22 Şubat 2027’de gerçekleşecek. Adaylar dönem sonu sınavlarını başarıyla geçecek. Ek merkezi sınav olmadan doğrudan atanacaklar. Sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayacaklar. Atama tercihleri Mart-Nisan 2027’de tamamlanacak. Öğretmenler 2027 yazında sınıflarda olacak.
2026 AGS ALIMLARI MART 2027 SONUNDA BAŞLAYACAK
Mevcut adaylar 22 Şubat 2027’de mezun olacak. Yeni dönem başvuruları bu tarihten sonra açılacak. 2026 AGS puanıyla alımlar Mart 2027 sonunda başlayacak.