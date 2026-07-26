2026 AGS ve ÖABT Görevli Ücretleri Açıklandı

Öğretmen adayları için 26 Temmuz’da yapılacak AGS ve ÖABT sınavı öncesi görevli ücretleri belli oldu. Binlerce öğretmen ve idareci sınavda kritik roller üstlenecek. Görev alacak personelin net ücretleri netleşti.
GÖREVLİ PERSONELİN ALACAĞI ÜCRETLER NETLEŞTİ
Yardımcı engelli gözetmen 2.655,23 TL alacak. Bina yöneticisi 2.522,41 TL kazanacak. Bina yönetici yardımcısı 2.256,78 TL ödenecek. Salon başkanı 2.189,80 TL alacak. Gözetmen 2.123,96 TL ücret alacak. E-Sınav salon başkanı 1.725,50 TL kazanacak. Yedek gözetmen 1.592,69 TL alacak.