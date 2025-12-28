Kuvvetli Kar Yağışı Ve Rüzgar Uyarısı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen hava durumu tahminlerine göre, ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu bir hava yapısına sahip olduğu görülüyor. Marmara’nın güney ve doğusu (Bilecik hariç), Orta Karadeniz kıyıları, Kütahya, Eskişehir, Giresun, Trabzon ile Şanlıurfa çevreleri ve İzmir’in kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Ankara ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların ise Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize, Ağrı, Iğdır, Muş, Batman, Mardin, Siirt çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli yağış ve yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. Ayrıca, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, İç Anadolu’da ise pus ve yer yer sis olaylarının meydana geleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında kalması bekleniyor. Rüzgar konusunda ise, genellikle güney yönünden, yurdun kuzey kesimlerinde ve Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, Marmara ile Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde ise kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgarların etkili olacağı öngörülüyor.

UYARILARDA BULUNULUYOR

Kuvvetli yağış beklenmesi sebebiyle Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Rize, Ağrı, Iğdır, Muş, Batman, Mardin, Siirt çevreleri ve Artvin kıyılarında dikkatli olunması gerekiyor. Hem yağışlar hem de yoğun kar bekleniyor. Ayrıca, Marmara ile Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgarların (40-60 km/saat) esmesi nedeniyle bu durumun da göz önünde bulundurulması gerektiği ifade ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN TAHAHHÜTLER

Marmara bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun ise aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde, Bilecik çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Rüzgarların, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) bir şekilde eseceği bilgisi veriliyor.

İLLERDEKİ HAVA DURUMU

BURSA’da hava sıcaklığının -1°C ile 9°C arasında değişmesi bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın, akşam saatlerinde ve yarın öğle saatlerinde yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE’de ise sıcaklık değerlerinin 0°C ile 13°C arasında olacağı, parçalı ve çok bulutlu havanın yarın öğle saatlerinde sağanak yağışla kendini göstereceği öngörülüyor.

İSTANBUL’da, 4°C ile 8°C arasında seyredecek olan hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. Bu akşam Anadolu yakasında ve yarın il genelinde yağışlar bekleniyor.

KIRKLARELİ’de ise hava sıcaklıklarının -3°C ile 5°C arasında değişmesi, yine parçalı ve çok bulutlu bir hava durumunun yaşanması öngörülüyor.