27 Temmuz Pazartesi Maç Programı

27 Temmuz Pazartesi 2026’da Norveç, Letonya, Slovakya, Özbekistan, Rusya ve Çekya liglerinde toplam 11 futbol maçı oynanacak. Rosenborg ile Fredrikstad arasındaki Eliteserien karşılaşması TSİ 20.00’de başlayacak. Letonya 1. Ligi’nde Valmiera ile Riga FC-2 TSİ 18.00’de, FS Metta LU ile Tukums 2000-2 ise TSİ 19.00’da karşı karşıya gelecek. Slovakya 2. Ligi’nde FC Samorin ile Malzenice TSİ 18.00’de sahaya çıkacak. Özbekistan Süper Ligi’nde aynı saatte FC AGMK-Mashal Mubarek, Andijan-Buxoro ve Lokomotiv Tashkent-Sogdiyona Jizzax maçları oynanacak. Rusya 1. Ligi’nde Kamaz-Rotor Volgograd karşılaşması TSİ 20.00’de başlayacak. Çekya 2. Ligi’nde ise Opava ile Karvina TSİ 19.00’da karşılaşacak.
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