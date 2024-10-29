29 Ekim Nöbetçi Eczaneler Hakkında Bilgi

101. YIL KUTLAMALARI VE ECZANE DURUMU

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar bugün tüm ülkede büyük bir coşku içinde gerçekleştiriliyor. Resmi tatil olan 29 Ekim’de, vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. Reçeteli ilaçlarını almak üzere eczanelerin hizmet verip vermediği merak konusu. Ülke genelinde coşku sürerken, özellikle sağlık ihtiyaçları dolayısıyla eczanelerin çalışma saatleri hakkında bilgi arayışı sürüyor. Peki, bu özel günde eczaneler vatandaşlara hizmet veriyor mu?

29 EKİM ECZANELERİN AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün, tüm eczaneler kapalı olacak. Ancak yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar, bulundukları bölgedeki nöbetçi eczanelerden destek alabilecekler. Normal mesai düzenine geçilecek 30 Ekim sabahına kadar nöbetçi eczaneler, ilaç temini konusunda vatandaşlara yardımcı olmaya devam edecek. Dolayısıyla, ilaç ihtiyacı olanların en yakın nöbetçi eczaneye başvurması gerekiyor.

HASTANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle, hastaneler ve poliklinikler bugün kapalı kalacak. Acil durumlar için sadece hastanelerin Acil Servis bölümleri aktif olacak ve acil ihtiyaçları olan vatandaşlara sağlık desteği sağlamaya devam edecek. Randevu ile yapılan doktor muayeneleri ise 30 Ekim Çarşamba günü normal mesai düzenine dönüldüğünde devam edecek. Sağlık kontrolleri ve rutin muayeneleri olan vatandaşlar, bayram tatili sonrasında randevularına devam edebilecekler.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

29 Ekim’de nöbetçi olan eczaneleri sorgulamak için belirli bir ekran bulunmaktadır. Bu ekran üzerinden en yakın nöbetçi eczanelere ulaşabilirsiniz. Nöbetçi eczane sorgulama linkine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.