300-bin-konut-teslim-edildi

11 İLİ ETKİLEYEN BÜYÜK YIKIM ve DAYANIŞMA

6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerin üzerinden 28 ay geçerken, devlet ve millet birlikte büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Afetzedelere sıcak bir yuva sağlamayı hedefleyen projeler hızla hayata geçiriliyor. Bazı evler tamamlanırken, diğerlerinde katlar yükseliyor.

REKOR KONUT TESLİMATI YOLDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde, 11 ilde toplam 3 bin 481 şantiyede geleneksel inşaat faaliyetleri yürütülüyor. 182 bin çalışan, 1.900 şantiye ve 1.581 köy evi şantiyesinde projelere devam ediyor. Konut ve iş yerlerinin yapım süreci başlamış durumda. Yıl sonunda toplamda 452 bin 983 konut ve iş yeri teslim edilecek.

BAKAN KURUM’UN AZMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin yeniden inşasında gece gündüz demeden çalışan isimler arasında yer alıyor. 11 ildeki yaraların sarılması için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

300 BİNİNCİ KONUTUN TESLİMİ

Dün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamlanan 300 bininci konut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da yapılan bir törende depremzedelere teslim edildi. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.” dedi.

HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR

Aynı törende konuşan Bakan Kurum, “Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz. Tarih yeniden yazılıyor, her şey yeniden başlıyor.” dedi. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, yılsonuna kadar evine girmeyen tek bir depremzede kalmayana kadar çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

305 BİN KONUT VE İŞ YERİ TESLİM EDİLDİ

Hatay’da 18 bin 348, Malatya’da 11 bin 47, Kahramanmaraş’ta 6 bin 411, Diyarbakır’da 5 bin 713, Adana’da 4 bin 60, Şanlıurfa’da 2 bin 676, Gaziantep’te 2 bin 449, Elazığ’da 1.709, Adıyaman’da 1.474 ve Osmaniye’de 313 bağımsız bölüm yeni sahiplerine ulaştı. Böylece teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 304 bin 836’ya ulaştı. Törende ayrıca, 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açıldı. 2025 yılı sonuna kadar toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi bekleniyor.