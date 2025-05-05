4 Cep Telefonu Modeli Toplatılacak

BTK’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla bazı elektronik cihazlar hakkında kritik bir kararı duyurdu. Bu doğrultuda, Türkiye’de satılan 4 farklı cep telefonu modeli ve 1 kablosuz router modelinin piyasa geri çağrılması kararı alındı.

TOPLATILAN CİHAZ MODELLERİ

BTK’nın GÜBİS platformunda bulunan bilgilere göre, geri çağrılan cep telefonu modelleri şunlardır: Reeder S19 Max Pro, S Zoom, Dıjitsu DCT 90, Hiking X11 ve Hiking X9. Bu akıllı telefonların yanı sıra, Mercusys Ac1200 isimli kablosuz router modeli için de geri çağırma kararı alındığı ifade edildi.

GEREKÇE NEDİR?

Cihazların toplatılma gerekçesi ise BTK’nın açıklandığı gibi, bu 5 ürünün Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesinde belirtilen temel yeterliliklerden yoksun olduğunun tespit edilmesi. Yönetmeliğe uygun olmayan bu cihazların, tüketici güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtiliyor. Bu nedenle, BTK ilgili ürünlerin geri çağrılması kararı aldı.

TÜKETİCİLERİN YAPMASI GEREKENLER

Eğer yukarıda belirtilen cep telefonlarından ya da router modelinden birine sahipseniz, dikkatli olmanız önem taşır. BTK, bu cihazlara sahip tüketicilerin, ürünü satın aldıkları yerle (satıcı firma, mağaza vb.) iletişime geçerek iade veya değişim süreçleri hakkında bilgi edinmelerini öneriyor.