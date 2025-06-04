4 Farklı Zam Senaryosu Belirginleşti

ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI

TÜİK’in verilerine göre, Mayıs ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 35,41, aylık bazda ise yüzde 1,53 olarak belirlendi. Bu oran, hem AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’nde yüzde 2,10 hem de Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yüzde 2,36 olarak öngörülen beklentilerin altında kalıyor. Bu durum, memur ve emekli maaşları için hesaplamaları etkiliyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI BELİRLENDİ

Mayıs itibarıyla SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 14 oranında zam hakkı doğdu. Ancak nihai zam oranı, Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile netleşecek. Gözler şimdi Temmuz 2025’te yapılacak maaş artışına çevrildi. ‘Haziran ayı enflasyonu belirleyici olacak’

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet’e yaptığı açıklamada, 2025 yılının ilk 6 ayı için tahminlerini şöyle değerlendirdi: “2025 yılı I. Döneminin tamamlanması için geriye sadece Haziran ayı kaldı. Enflasyonda ilk 5 ayda yüzde 15,09 oranı kesinleşti. Merkez Bankası’nın mayıs ayında açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,77 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti.”

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNLERİ

Bu tahmine göre, 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 17,13 olması öngörülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Haziran ayı enflasyonuna bağlı olarak 4 farklı zam senaryosu dikkat çekiyor: