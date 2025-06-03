“5.8 Büyüklüğünde Deprem, Kameralarda Görüldü!”

DEPREMİN MEYDANA GELİŞİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 02:17’de Marmaris açıklarında, Akdeniz’de, yerin 67.91 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkezi, Marmaris kıyısına yaklaşık 10.43 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Bu sarsıntı, özellikle Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerinde hissedildi. Muğla’nın Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris kıyı bölgelerinde depremin daha yoğun hissedildiği bildirildi. Aydın’ın Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerinde de vatandaşlar sarsıntıyı yoğun bir biçimde algıladı.

OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02:17’de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

MUĞLA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, TRT Haber’e yaptığı açıklamada, “Herhangi bir ciddi hasar bildirimi almadık. Panikle ikinci kattan atlayan bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi geldi. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

DEPREM ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Depremin etkisi, ev ve iş yerlerinde güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntı sırasında vatandaşların panikle dışarı çıkmaya çalıştığı ve bazı eşyaların devrildiği görüldü. Olayla ilgili detaylı incelemeler sürüyor. Yetkililer, vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaya ve AFAD’ın resmi duyurularını takip etmeye çağırıyor.