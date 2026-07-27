50 Cent, Fightland’le Ringde

Dünya Gündemi
50 Cent, şık bir takım elbise ile poz veriyor
Fightland dizisi, boks dünyasının karanlık yönlerini ve karakterlerin içsel mücadelelerini derinlemesine ele alıyor.
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Rapçi 50 Cent’in yürütücü yapımcılığını üstlendiği Starz dizisi Fightland, İngiliz boksunun yeraltı dünyasında geçen hikayesiyle Cuma günü izleyiciyle buluşuyor. Howard Charles, Maduka ‘Duke’ Kilroy karakteriyle sporun zirvesine çıkan ancak bir trajedinin ardından intikam yemini eden bir boksörü canlandırıyor. Jackson’ın boksa olan ilgisi, 2012’de kurduğu SMS Promotions ile başlamış, şirket 2015’te iflas etmişti.

50 CENT: BOKS MODERN GÜNÜN GLADYATÖR ARENASI

Jackson, boksun kültürdeki merkezi yerini Roma dönemine kadar dayandırdı. “Gladyatörlerin modern versiyonu” olarak nitelediği sporda izleyicilerin başarı için gereken disipline hayran kaldığını söyledi. “Topu başkasına atamayacağınız tek spor” vurgusunu yaptı. Amerikan kültürü uzun zamandır boks hikayelerine ilgi duyuyor. Fightland’ın prömiyeri, Sylvester Stallone’un hayatını anlatan “I Play Rocky” filminin gündeme gelmesiyle aynı döneme denk geldi. Jackson, Rocky ile 2015 yapımı Creed arasında tercih yapması istendiğinde gülümseyerek Rocky’yi seçtiğini söyledi. “Stallone’un o dönemde yaptıkları inanılmazdı. Bazen kendi hikayemizi kendimiz yaratmak zorundayız. O olmasaydı ne Rocky ne de Creed olurdu” dedi.

DÜKE'İN MÜCADELESİ VE DİĞER KARAKTERLER

Başrol oyuncusu Howard Charles, boks filmlerinin insanın kendi savaşının metaforu olduğunu belirtti. “Yaşamak savaşmaktır. Hepimiz aşk, para ya da başka bir şey için savaşıyoruz” dedi. Deborah Ayorinde, kralpın Kingsley Marshall’ın eşi Joy Marshall’ı canlandırıyor. Ayorinde, “Tüm karakterler bir şey için ya da bir şeye karşı savaşıyor. Bazıları kendileriyle savaşıyor. Boks hayranı olsun ya da olmasın herkes bu hikayeyle bağ kurabilir” ifadelerini kullandı. Dizinin kötü adamı Nicholas Pinnock, aynı zamanda Prime ve Apple TV’de yayınlanan boks filmi “Heavyweight”te rol alıyor. Pinnock, izleyicilerin doğal olarak kazananları ve “egemenlik mücadelesini” sevdiğini söyledi. “Kingsley, Londra’da diğer çetelere karşı egemenlik için savaşıyor. Bu karakterlerin yükselişi ve düşüşü izleyicide yankı bulacak” dedi.

BOKS VE SUÇ DÜNYASININ GERÇEK BAĞLANTISI

Suç ve boks sadece Fightland’in formülü değil. 15 yılı aşkın süredir menajerlik ve promotörlük yapan Bobby Harrison, spor tarihinde gerçek hayattan paralellikler olduğuna dikkat çekti. “1930’lar, 40’lar ve hatta 50’lerde organize suç unsurları vardı. Çeteler özellikle Doğu Yakası’nda boksa karışmıştı. İnsanlar televizyon ve filmlerde çete hikayelerini sever. En azından o dönemde boks organize suçla yakından ilişkiliydi” dedi. Jackson, Starz ile ortaklığında “Power” ve “BMF” gibi suç dramalarıyla başarı yakalamıştı. Fightland’ın Londra’da geçmesini “yaşadığım en güzel yerlerden biri” sözleriyle değerlendirdi.

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