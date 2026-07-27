6. Ulusal Arktik Bilim Seferi Sona Erdi

Ekonomi
Türk bilim ekibi, Arktik seferi için hazırlık yapıyor
Kutup ekosistemlerinde yapılan deniz örneklemesi seferi, bilimsel araştırmalar için önemli veriler sağlamaktadır.
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Kutup ekosistemlerindeki deniz örneklemesi çalışmalarını yürüten ekip, 25 gün önce İstanbul’dan yola çıkarak Oslo’ya vardı. Tromso’dan gemiyle ayrılan ekip kuzey kutbuna doğru bilimsel seferine başladı. Seferde oşinografi, biyoloji, kimya ve meteoroloji gibi alanlarda 12 proje yürütüldü.

ARKTİK OKYANUSU'NDA 94 İSTASYONDAN ÖRNEK TOPLANDI

Sefer kapsamında Arktik Okyanusu ve Svalbard çevresinde belirlenen noktalarda çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 4 bin deniz mili mesafe kat edilerek 94 istasyondan örnekler toplandı. Sualtı dronu çalışması, mikroplastik varlığı ve meteorolojik ölçümler gibi veriler elde edildi.

TOPLANAN VERİLER ÇEVRESEL DEĞİŞİMLERİ ORTAYA KOYACAK

Getirilen örnekler üniversiteler ve araştırma kurumlarında analiz edilecek. Sonuçlar Arktik’teki çevresel değişimlerin anlaşılmasına katkı sağlayacak. Ayrıca 3 lise öğrencisi projelerini Arktik’te test etme fırsatı buldu.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KACIR SEFERE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sefer kapsamında Svalbard Adası’ndaki Longyearbyen yerleşimine geldi. Türk araştırmacıların bulunduğu gemiye çıkan Kacır, bilim insanlarından bilgi aldı. Bakan ayrıca Svalbard yetkilileri ile de bir araya geldi.

SEFER LİDERİ 12 PROJENİN BAŞARISINI AÇIKLADI

Sefer Lideri Doğaç Baybars Işıler, yaklaşık 4 bin deniz mili yol kat edildiğini belirtti. 94 farklı istasyondan başarılı örnekleme yapıldığını söyledi. 12 farklı projenin hayata geçirildiğini ve lise öğrencilerinin projelerini denediğini ifade etti.

DEVLET KUTUP ARAŞTIRMALARINA DESTEK VERİYOR

Işıler, Türkiye’nin 16 ülkeyle kutup araştırmalarında işbirliği anlaşması olduğunu açıkladı. Üç yabancı araştırmacının sefere katıldığını belirtti. Bakan Kacır’ın ziyaretinin devlet desteğini gösterdiğini ve uluslararası alanda önemli olduğunu ifade etti.

KUTUP ARAŞTIRMALARINDA AKADEMİK BAŞARI SÜRÜYOR

Işıler, 6. seferle Svalbard takım adaları etrafındaki örnekleme istasyonlarının tamamlandığını söyledi. Türkiye’nin kutuplar alanındaki yayınlarının yüzde 80’inin en üst iki grupta (Q1 ve Q2) yer aldığını belirtti. Gelecek hedeflerinin bu başarıyı artırmak olduğunu ifade etti.

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