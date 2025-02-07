7 Şubat 2025 Döviz Kuru Fiyatları

DOLAR VE EURO FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Yatırımcılar, haftanın son gününde “7 Şubat 2025 Cuma günü dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL?” gibi sorulara cevap arıyor. Güncel döviz kurlarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. Dolar/TL alış fiyatı 35,9748 lira, satış fiyatı ise 36,0027 lira olarak işlem görüyor. Euro’nun TL karşısındaki alış fiyatı 37,4228 lira, satış fiyatı ise 37,4326 lira şeklinde gerçekleşiyor.

ABD’nin ek gümrük vergilerine dair endişelerin bir miktar hafiflemesi, varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, piyasalardaki odak noktası bugün ABD’de açıklanacak istihdam raporuna çevrildi. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika kararları için önemli bir referans olan bu verilerin, bankanın gelecekteki projeksiyonları hakkında ipuçları sunabileceğini belirtiyor. Dolar endeksi, yüzde 0,1’lik bir artış göstererek 107,8 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde açıklanacak enflasyon raporu ve yurt dışında ABD’deki tarım dışı istihdam verisi gibi yoğun bir ekonomik gündemin dikkatle takip edileceğini söylüyor. Teknik olarak, dolar endeksi için 107,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığına dikkat çekiliyor.