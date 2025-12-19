Fetullah Gülen’in Yeğeni İstanbul’da Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan isimlerden biri olan Yasir Gülen’in İstanbul’da bulunduğu tespit edildi. Yasir Gülen’in, Bank Asya hesaplarındaki artış ve örgütün sözde sohbetlerine katıldığı bilgilerle doğrulandı.

ŞÜPHELİ ÜMRANİYE’DE YAKALANDI

Ekipler, teknik ve fiziki takiplere dayanarak şüphelinin Ümraniye’deki saklanma adresini belirledi. Belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan Yasir Gülen, emniyete götürülerek gerekli işlemlere başlandı.

