Güllü’nün Ölümüyle İlgili Soruşturma Derinleşiyor

YALOVA’DA ŞARKICI GÜLLÜ’NÜN KIZI TUTUKLANDI

Yalova’daki ikametinde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümü üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklandı. Güllü’nün 26 Eylül gecesi, Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine dair yürütülen soruşturma devam ediyor. Kamuoyunda olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğu yönünde süregelen tartışmalar sürerken, kızı cinayet suçlamasıyla tutuklanmış durumda.

CÜBELİ AHMET’İN DEĞERLENDİRMESİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cübbeli Ahmet’in, Güllü’nün vefatı ile ilgili yaptığı değerlendirme sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Cübbeli Ahmet, “Kahvaltıda hanımla buluşuyoruz. O arada konuşuluyor, benim kızlarım bu işe takmış” şeklinde ifade etti.

ŞAŞKINLIĞINI DİLE GETİRDİ

Cübbeli Ahmet, yaşanan bu olay karşısındaki şaşkınlığını vurgulayarak, “Üzerine ev geçirmek mi, miras mı ne? Niye yapmış bunu anasına?” ifadeleriyle düşüncelerini paylaştı.