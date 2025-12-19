Tüketiciler Uyarıldı: Sadakat Kartları İçin Son Günler

Yeni yıl yaklaşırken uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, sadakat kartlarının, firmalar ve bankalar tarafından müşterileri kaybetmemek, sürekli alışveriş yapmalarını teşvik etmek ve hizmetlerin devamını sağlamak amacıyla, ücretsiz veya ücretli olarak sunulan kartlar olduğunu hatırlattı.

PARA PUANLARINA DİKKAT

Güllü, market, akaryakıt, giyim ve ulaşım gibi birçok sektörde kullanılabilen bu kartlarla, tüketicilere ödül veya indirimler sunulduğunu belirtti. Güllü, “Firmaların, tüketicilerin kazandığı para puanlarını yıl sonunda sıfırlaması veya geçerliliğini sonlandırması gibi uygulamalara dikkat etmesi gereken tüketiciler, mağdur olmamak için kartlarındaki puanları kontrol etmeli ve devretmeyen puanlarını yılın son gününü beklemeden kullanmalı” ifadesinde bulundu. Ayrıca, bazı firmaların yıl bitmeden para puanlarının kullanılmasına yönelik olarak müşterilerini uyarmasına rağmen, birçok firmanın bu konuda tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamadığını vurguladı.

BİLGİLENDİRME YETERSİZLİĞİ

Güllü, “Bazı firmalar, tüketicilerini mağdur etmemek ve alışverişi teşvik etmek adına kısa mesaj ya da e-posta ile bilgilendirme yapıyor. Ancak, para puanların, miller ya da alışveriş imkanı sağlayan puanların silineceği yönündeki bildirimler geçerli değildir. Borçlar kanununa göre alacak hakları 10 yıl boyunca geçerlidir. Eğer önceden ilan edilmemişse ya da kampanya başlangıcında kartın kullanımına dair ‘şu tarihte kullanmazsanız haklarınız silinecektir’ şeklinde bir bilgi verilmemişse, bu karar tek taraflı ve tüketici için hukuki bir geçerliliği yoktur. Dolayısıyla, böyle bir bildirim yoksa veya kampanya sürecinde kesin bir tarih belirtilmemişse, para puanların tek taraflı olarak silinmesi hukuka aykırı olur” şeklinde açıklamada bulundu.