A Milli Maçı Bilet Satışı Başladı

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NA BİLET SATIŞI BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşma, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek ve genel bilet satışı da başlamış durumda. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçın biletlerinin satışa çıktığını açıkladı.

BİLETLER NASIL ALINACAK?

Biletler, Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor. TFF’nin açıklamasına göre, tüm logolu Passolig kartlar kullanılarak bilet edinmek mümkün. Ayrıca, loca satışlarına da dikkat çekildi. “Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta yer alan sınırlı sayıda loca da başvuru önceliğine göre satışa sunulmaktadır” ifadesiyle belirtilen loca satışları, koltuklar üzerinden değil tüm locanın tamamı üzerinden gerçekleştiriliyor. Loca satın almak isteyen taraftarların 14 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar loca@tff.org mail adresine başvurmaları gerekiyor.

BİLET FİYATLARI

Türkiye – Macaristan maçı için bilet fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

1. Kategori: 2.750 TL

2. Kategori: 2.000 TL

3. Kategori: 1.750 TL

4. Kategori: 1.500 TL

5. Kategori: 1.250 TL

6. Kategori: 1.000 TL

– İSTANBUL