Abd, Venezuela’ya Savaş Gemileri Gönderiyor

VENEZUELA’DAKİ TEHDİT VE CEPHELER

ABD’nin Karayipler’e gönderdiği nükleer denizaltı ve destroyerlerden oluşan savaş filosunun tehditi altında kalan Venezuela yönetimi, uluslararası kamuoyuna uyarılarını devam ettiriyor. Son olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dünya genelinden gazetecilerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, Washington’un Karayip sularındaki savaş gemilerini “Güney Amerika’da son bir asırda görülen en büyük tehdit” olarak değerlendirdi ve “bu tehdide boyun eğmeyeceklerini” belirtti. Maduro, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında, bin 200 güdümlü füze taşıyan sekiz ABD savaş gemisinin ülkesini hedef aldığını yineleyerek, bunu “abartılı, haksız, ahlaksız ve kesinlikle suç niteliğinde, kanlı bir tehdit” olarak nitelendirdi.

ABD’YE YANIT VE ASKERİ YIĞINK

Maduro, geçen hafta belirttiği “Venezuela’nın işgal edilmesinin mümkün olmadığı” görüşünü bir kez daha yineledi. Buna karşın denizdeki askeri yığınakla hedefin “rejim değişikliğine yönelik” olduğunu ifade etti. Maduro ayrıca, gerilimden sorumlu tuttuğu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu “savaş lordu” olarak nitelendirerek, “Rubio askeri tehdit yoluyla rejim değişikliği istiyor. Bunun için Trump soyadını kanla lekelemeye hazır” şeklinde konuştu. Chavezci lider, ABD’nin “uluslararası uyuşturucu karteli lideri” ile ilgili iddialarını ise “Bu kendi ağırlığıyla çöken, çok saçma bir anlatı. Zira Venezuela uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede rekor başarı sahibi” sözleriyle reddetti.

ABD NEDEN HAREKETE GEÇTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Başkanı Nicolas Maduro ile ilk başkanlık döneminde başlattığı ancak tamamlayamadığı hesaplaşmaya geri döndü. O dönemde Maduro’yu Cartel de los Soles adlı uyuşturucu çetesinin lideri olmakla suçlayan Trump, bu kez bu yapıyı yabancı terör örgütü listesine alarak yeni bir adım attı. ABD, geçen ay bu kararın ardından uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Venezuela kıyılarına 7 adet savaş gemisi ve 4.400 asker gönderdi. Filoda en az üç güdümlü füze destroyeri ve bir denizaltının bulunduğu kaydedildi. Venezuela, bu duruma karşı 4,5 milyon yedeği askere çağırarak yanıt verdi.

ABD’DEN PARALI ÖDÜL VE TEHDİTLER

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya yönelik “Cartel de los Soles” adlı uyuşturucu örgütünü yönetmekle suçluyor. Venezuela hükümeti ise bölgede uyuşturucuyla mücadeledeki başarılarını, nakliye amaçlı yüzlerce küçük uçağın imhasını ve suç çetelerinin çökertilmesini anlatarak savunuyor. Diğer yandan, Washington, Devlet Başkanı Maduro’nun yakalanmasına yardımcı olabilecek bilgilere verilecek ödülü iki katına çıkararak 50 milyon dolara yükseltirken, Venezuela İçişleri Bakanı için de 25 milyon dolarlık ödül belirliyor.

OPERASYONUN GERÇEK AMACI NEDİR?

ABD’nin askeri hamlesinin gerçekten uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili bir operasyon mu, yoksa bir darbe hazırlığı mı olduğu tartışma konusu. Axios haber kaynağına konuşan ABD’li yetkililer, bölgeye gönderilen askeri gücün standart bir uyuşturucuyla mücadele operasyonunun ötesinde olduğuna dikkat çekti. Bazı yorumcular, ABD ordusunun geçmişte Panama Devlet Başkanı Manuel Noriega’yı yakalamak amacıyla düzenlediği 1989 yılı operasyonuna atıfta bulunuyor. Bununla birlikte ‘Cartel de los Soles’ adlı bir örgütün var olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

RUBIO’YA YÖNELİK GÖZLEMLER

Trump’ın Venezuela politikası da, anti-sosyalist Küba sürgün topluluğunun bir parçası olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından şekilleniyor. Rubio, Maduro rejiminin Küba istihbaratı tarafından desteklendiği ve Venezuela’nın ucuz petrolüyle Küba ekonomisini desteklediği görüşünde. Rubio’nun, Maduro’nun ya isteyerek iktidardan çekileceği ya da çevresindeki askeri yetkililerin, ödül veya ABD ile ilişkileri normalleştirme beklentisiyle onu görevden alacağını öngördüğü düşünülüyor. Venezuela muhalefeti de bu plana destek veriyor. Enflasyonun yüzde 172 olduğu Venezuela’da halkın yaşadığı ekonomik zorluklar dikkat çekiyor. Ancak Venezuela devlet televizyonu, ülke genelinde Maduro’ya destek eylemlerine yer vermeye devam ediyor. Şimdi gözler, Rubio’nun 4 Eylül’e kadar sürecek Meksika ve Ekvador ziyaretine çevrilmiş durumda.